صلاح عبد الله يبكي لوفاة شقيقه.. ويؤكد: إصابتي بالجلطة غيرت مسار حياتي (فيديو)





قال الفنان صلاح عبد الله إنه تعرض لأزمة صحية عام ٢٠١٠ حيث أصيب الى جلطة دماغية غيرت مسار حياته .





وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، إن ابنته دنيا كانت مقيمة معه في المستشفى وكان هناك طبيب متابع لحالته وأبدى اعجابه بابنتى دنيا وطلب الارتباط بها .





وتابع صلاح عبد الله ان ابنتى" شروق " كان عندها مشكلة في زواجها حيث كان زوجها مسافرًا خارج مصر، مضيفُا: "انا كنت رافض تمام انها تبعد عنى ، وبسبب ذلك توقف الزواج مؤقتا حتى يعود من السفر، ولكنهم بيحبوا بعض اتجوزو فى النهاية .





وبكى الفنان صلاح عبد الله، خلال الحلقة تأثرًا بتذكره وفاة أشقائه وخاصة شقيقه سمير الذي كان يعاني من المرض قبل وفاته.