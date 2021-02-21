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صلاح عبد الله يبكي لوفاة شقيقه.. ويؤكد: إصابتي بالجلطة غيرت مسار حياتي (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان صلاح عبد الله إنه تعرض لأزمة صحية عام ٢٠١٠ حيث أصيب الى جلطة دماغية غيرت مسار حياته .

وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، إن ابنته دنيا كانت مقيمة معه في المستشفى وكان هناك طبيب متابع لحالته وأبدى اعجابه بابنتى دنيا وطلب الارتباط بها .

وتابع صلاح عبد الله ان ابنتى" شروق " كان عندها مشكلة في زواجها  حيث كان زوجها مسافرًا خارج مصر، مضيفُا: "انا كنت رافض تمام انها تبعد عنى ، وبسبب ذلك توقف الزواج مؤقتا حتى يعود من السفر، ولكنهم بيحبوا بعض   اتجوزو فى النهاية .

وبكى الفنان صلاح عبد الله، خلال الحلقة تأثرًا بتذكره وفاة أشقائه وخاصة شقيقه سمير الذي كان يعاني من المرض قبل وفاته.

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