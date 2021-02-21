صلاح عبد الله يكشف عن أصعب شخصية قدمها خلال مشواره الفني





كشف صلاح عبد الله عن أصعب شخصية قدمها خلال مشواره الفنى حيث قال إنها شخصية صلاح وردة في" فيلم "الفرح"، مؤكدًا أنها كانت صعبة جدًا.



وتابع خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" للإعلامى عمىو الليثى. "الشخصية وجعتنى جدا، وسببت لى ألما شديدا لدرجة إنى قلت يا رب صلاح عبد الله لا يكون صلاح وردة، وأنا أشاهد عددا كبيرا من الفنانين والشهرة معاهم فى فترة من عمرهم وفى أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانون من الضائقة المالية".



يذكر أن صلاح عبد الله شارك مؤخرا فى مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.