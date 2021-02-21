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بهذه الطريقة.. محمود عبد المغنى يروج لحكاية "الجريمة لا تفيد" مع هنا الزاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمود عبد المغنى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمود عبد المغنى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بحكاية "الجريمة لا تفيد"، ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

وعلق عبد المغنى قائلاً: "استنوني مع القمر هنا الزاهد فى حدوة "الجريمة لا تفيد".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل دراما الجريمة لا تفيد

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