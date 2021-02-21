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أبوالسعود محمد: وحدة سكنية لكل صحفي فور قيده بالنقابة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:23 ص
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح على عضوية المجلس الانتخابات المقبلة، إنه سيطرح فكرة جديدة قريبًا، نستطيع من خلالها توفير وحدة سكنية لكل زميل صحفي، فور دخوله نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أيضًا.

وأضاف في بث مُصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النقابة بالفعل بدأت تطبيق هذه الفكرة مع الإسكان الاجتماعي، ولكن للأسف كان له شروط قد لا تنطبق على بعض الزملاء، مؤكدًا أن النقابة استطاعت أن تغير بعض بنود قانون الإسكان الاجتماعي لصالح الزملاء؛ فأصبحت أسرة الصحفي تستفيد، وأصبح عدد الزملاء الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي للصحفيين وأسرهم كبير جدًا، في وقت كانت وزارة الإسكان على استعداد أن تخصص 50 ألف وحدة سكنية للنقابات المهنية، منهم 15 ألفًا فقط لنقابة الصحفيين.

وأكد "أبوالسعود" أن عدد الزملاء الصحفيين الذين حجزوا وحدات بالإسكان الاجتماعي، بلغ لأول مرة نحو ألف عضو، في وقت استطاعت فيه النقابة أن توفر تسهيلات لهم، بالإضافة إلى إتاحة الحجز بالمحافظات محل العمل وأيضًا المحافظات المجاورة، لافتًا إلى أن النقابة استطاعت أيضًا أن ترفع سن الحصول على الوحدات إلى 50 سنة.

وتابع: "يجب أن يحصل كل زميل صحفي على وحدة سكنية فور دخوله النقابة، وهذا حق أصيل لكل عضو، ولدينا بدائل كثيرة للحصول على وحدات".

وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل أول النقابة، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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