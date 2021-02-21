عضو الزمالك السابق يعلق على أنباء جمع تبرعات لتجديد عقد ساسي





أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014.





وقال سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي".





وواصل: "تفاجئنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة".





وتابع: "اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري".



