منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

120 أتوبيسًا لنقل موظفى البرلمان للعاصمة الإدارية..والنواب فى الماسة بتخفيض 70%





اتجاه لإعادة هيكلة الحكومة بإلغاء وزارة الإعلام وعودة الاستثمار





غضب فى لجنة السياحة بسبب زيارة رئيس اللجنة لوزير السياحة فى مكتبه





1- برلمان العاصمة





الأسبوع الماضى قام رئيس مجلس النواب والوكيلان والأمين العام بزيارة لموقع البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية، وذلك استعدادا لانتقال مجلس النواب لمقره الجديد، وقد بدأت ملامح الانتقال تتضح، بالنسبة للعاملين فسوف يتم توفير 120 أتوبيسًا جديدًا صغيرًا سعة من 21 إلى 26 مقعدًا، وذلك لنقل أكثر من 3000 موظف بمجلس النواب، وجار إعداد ثلاث استراحات أو فيللات مفروشة لرئيس مجلس النواب والوكيلين واستراحة للأمين العام، أما بالنسبة للنواب ففى البداية سيتم إتاحة إقامة النواب فى أيام الجلسات فى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، وذلك مع منحهم خصمًا كبيرًا على فاتورة الإقامة بفندق الماسة قد تصل إلى 70 %، وبالطبع يمكن لأى نائب شراء شقة أو فيللا فى العاصمة الإدارية للإقامة فيها فى أيام انعقاد الجلسات.





وسوف يبدأ انتقال البرلمان للعاصمة بمجلس النواب فى شهر 6 المقبل، ويلى ذلك مجلس الشيوخ.





2- هيكلة الحكومة





يبدو أن تعديل الحكومة لم يشمل فقط خروج بعض الوزراء، وإنما قد يمتد الأمر إلى إعادة هيكلة فى تشكيل بعض الوزارات، فقد أثارت مناقشات لجنة الثقافة بمجلس النواب حول ما اسمته اللجنة تجاوزات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل عن ظهور فكرة إلغاء وزارة الدولة للإعلام، والاكتفاء بالمجالس الإعلامية وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام، وظهر هذا الاتجاه نتيجة ملاحظة وجود تداخل فى الاختصاصات، أو بالأحرى أن اختصاصات المجالس الإعلامية الرسيمة تغطى كل الاختصاصات فى مجال الإعلام.





ومن ناحية أخرى هناك اتجاه يطالب بعودة وزارة الاستثمار التى تم إلغاؤها فى آخر تعديل وزارى، ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أن رئيس الحكومة يتابع العديد من الملفات.





وفى الاتجاه نفسه يرى البعض أهمية فصل وزارة الآثار عن السياحة واللتان يتولاهما الآن الوزير الدكتور خالد العنانى.





3- ملف تجاوزات





يبدو أن تجاوزات قناة الجزيرة القطرية مستمرة رغم إنجاز المصالحة، وقد بدأت وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات بإعداد ملف كامل عن كل التجاوزات التى عرضتها قناة الجزيرة ضد مصر بالفيديوهات لتقديمها فى أول اجتماع ثنائى بين البلدين، فضلاً عن تجاوزات قناة الجزيرة الناطقة بالعربية، فإن التجاوزات ضد مصر لم تتوقف لحظة فى قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية.





4- دفاع بسنت





شهدت قضية بسنت فتاة ميت غمر التى تعرضت للتحرش والتهديد تطورات جديدة خلال الجلسة الماضية، فقد طلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم بحجة صغر سنهم والخوف على تواجدهم فى الحبس، إلا أن دفاع بسنت رد بأنه يخاف أيضا من الإفراج عن المتهمين، وأضاف الدفاع أن خوفهم من إطلاق سراح المتهمين لا يتعلق بتهديد بسنت فقط، إنما الخوف على الفتيات جميعهن، ونجح دفاع بسنت فى إقناع المحكمة بعدم قبول الإفراج عن المتهمين وظلوا محبوسين على ذمة القضية حتى الجلسة القادمة فى شهر مارس المقبل.





أما الخبر السيئ فى قضية بسنت فهو إبلاغها عبر إحدى موظفى المجلس القومى للمرأة بوقف دعم المجلس لها لأنها تستعين بجمعيات أهلية، واشترط المجلس لاستمرار دعمه لبسنت أن توقف التعاون مع الجمعيات الأهلية.





5- غضب برلمانى





على الرغم من أننا فى ربع الساعة الأولى من عمر البرلمان إلا أن لجنة السياحة قد شهدت غضبا مكتوما من رئيس اللجنة نورا على، سبب الغضب والذى تحول إلى عتاب من بعض الأعضاء خاصة هيئة المكتب أن نورا ذهبت لوحدها فى لقاء مع وزير السياحة والآثار فى مكتبه لبحث آليات دعم قطاع السياحة، وحضر اللقاء رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أحمد الوصيف، ولم يحضر أى نائب من اللجنة من أهل السياحة أو هيئة المكتب (الوكيلين ورئيس لجنة السر) اللقاء مع الوزير. وقد جرت السوابق البرلمانية أن يحضر اللقاء مع الوزير فى مكتبه هيئة مكتب اللجنة على الأقل، بل إن مجلس الوزراء قد وجه الدعوة إلى كل من هيئتى مكتب لجنتى الإدارة المحلية والإسكان لحضور اجتماعات شروط البناء.





نورا على هى صاحبة شركة سياحية تعمل ما بين القاهرة والغردقة ودبى.



