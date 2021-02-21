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تشكيل ميلان والإنتر المتوقع في ديربي الغضب، والمقرر بملعب سان سيرو

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ويريد الفريقان حسم صدارة الكالتشيو، حيث يحتل الإنتر المركز الأول برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان.

ومن المتوقع أن يبدأ انطونيو كونتي، مدرب الإنتر، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: أليساندرو باستوني - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري.
خط الوسط: أشرف حكيمي - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إريكسن - إيفان بيرسيتش.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.


بينما من المحتمل أن يدخل ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي - تيو هيرنانديز.


خط الوسط: فرانك كيسي - ساندرو تونالي - هاكان تشالهانوجلو.

خط الهجوم: أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش- أليكس سايلمايكرز.


تبدأ المباراة تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.

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