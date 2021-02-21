تشكيل ميلان والإنتر المتوقع في ديربي الغضب، والمقرر بملعب سان سيرو

.









ويريد الفريقان حسم صدارة الكالتشيو، حيث يحتل الإنتر المركز الأول برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان.





ومن المتوقع أن يبدأ انطونيو كونتي، مدرب الإنتر، بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري.

خط الوسط: أشرف حكيمي - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إريكسن - إيفان بيرسيتش.





خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.









بينما من المحتمل أن يدخل ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، اللقاء بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.





خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي - تيو هيرنانديز.









خط الوسط: فرانك كيسي - ساندرو تونالي - هاكان تشالهانوجلو.





خط الهجوم: أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش- أليكس سايلمايكرز.







