العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 21/فبراير/2021 - 02:34 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع منذ حوالي 13 ساعة أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي منذ حوالي 20 ساعة حقيقة خلاف شيكابالا مع مسئولي الزمالك ومعاقبته منذ ساعتين و 42 دقيقة حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة منذ حوالي 9 ساعات أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. زلزال عنيف يضرب تركيا منذ 39 دقيقة عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي) منذ ساعتين و 46 دقيقة الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري منذ حوالي 10 ساعات تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة سارة في انتظار الزمالك منذ حوالي 7 ساعات نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك منذ حوالي 5 ساعات الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات الإعلامي يوسف الحسيني يتعرض لموقف محرج على الهواء.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات Advertisements