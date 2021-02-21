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عاجل.. زلزال عنيف يضرب تركيا
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:02 ص
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كشفت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعة التركية "AFAD"، عن تعرض البلاد لهزة أرضية عنيفة عند الساعة 20:00 بحسب التوقيت المحلي للبلاد.
وقالت الهيئة، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 19.75 كلم، في مياه البحر المتوسط، قرب منطقة مرمريس الساحلية التابعة لموغلا، وكانت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.
هذا، ولم تذكر الهيئة حجم الخسائر البشرية أو المادية، الناجمة عن الزلزال.
الجدير بالذكر، أن تركيا تعرضت في الشهور الأخيرة لعدة هزات أرضية بعضا منها كان قويا وأسقط عدد من المنازل.
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