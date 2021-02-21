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أحمد سليمان: الزمالك يحتاج لإجراء انتخابات سريعة
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:03 ص
أحمد عصام
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أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لإستقرار إداري.
وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البد : "الزمالك يحتاج استقرار إداري لمدة سنتين بهذه اللجنة".
وأكمل: "هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا".
وتابع: "الزمالك يحتاج لإنتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل".
وأتم: "مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه".
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