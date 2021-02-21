Advertisements

أحمد سليمان: الزمالك يحتاج لإجراء انتخابات سريعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لإستقرار إداري.

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البد : "الزمالك يحتاج استقرار إداري لمدة سنتين بهذه اللجنة".

وأكمل: "هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا".

وتابع: "الزمالك يحتاج لإنتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل".

وأتم: "مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه".

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة خلاف شيكابالا مع مسئولي الزمالك ومعاقبته

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 9 ساعات

الإعلامي يوسف الحسيني يتعرض لموقف محرج على الهواء.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال عنيف يضرب تركيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»