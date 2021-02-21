أحمد سليمان: الزمالك يحتاج لإجراء انتخابات سريعة





أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لإستقرار إداري.





وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البد : "الزمالك يحتاج استقرار إداري لمدة سنتين بهذه اللجنة".





وأكمل: "هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا".





وتابع: "الزمالك يحتاج لإنتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل".



