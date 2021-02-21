Advertisements

مصطفى محمد يشارك في فوز فريقه جالاتا سراي على آلانيا سبور

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:02 ص
جالاتا سراي
جالاتا سراي
Advertisements

ساهم النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، والمعار له حديثاً من صفوف نادي الزمالك، في فوز فريقه الجديد على منافسه آلانيا سبور.

جالاتا سراي يواصل سلسلة الانتصارات

وفاز فريق جالاتا سراي على آلانيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسات الأسبوع الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

جالاتا سراي يتصدر

وحصد جالاتا سراي فريق المصري مصطفى محمد على 3 نقاط جديدة، بعد فوزه يوم أمس، ليصل إلى النقطة الـ54، ةيتصدر ترتيب الدوري التركي، محققاً رقماً جيداً متمثلا في فوزه السابع على التوالي.

فوز جالاتا سراي

وحل فريق آلانيا سبور بعد هزيمته صفر لواحد امام نادي جالاتا سراي في المرتبة الخامسة من ترتيب الدوري التركي، وذلك بعد تجمد رصيده عند النقطة الـ42.

مشاركة مصطفى محمد في نشكيل جالاتا سراي

وشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق جالاتا سراي ليقود هجوم الفريق، في المواجهة التي شهدت تألقاً كبيراً للنجم المصري، الذي كان قاب قوسين من تسجيل هدف بالمباراة، إلا أن القائم تدخل وحرمه من التسجيل.

تشكيل جالاتا سراي

وفشل مصطفى محمد في إحراز هدف لفريقه جالاتا سراي في المباراة الخامسة له، حيث كان يأمل في التسجيل للمرة الخامسة على التوالي قبل أن يمنعه القائم.

القائم يمنع أولى أهداف جالاتا سراي

وانطلق "الأناكوندا" المصري، في الدقيقة الخامسة من جهة اليسار ليراوغ المدافع ويضع كرة جميلة في الشباك على يسار الحارس، إلا أن القائم منعه من التقدم لفريقه جالاتا سراي مع بداية اللقاء.

هدف جالاتا سراي

وأحرز هدف جالاتا سراي والوحيد في اللقاء، اللاعب إمري كلنتش في الدقيقة الـ18، من تسديدة ارتمطت بدفاع آلانيا سبور قبل أن ترتد إليه ويضعها في الشباك بكل سهولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف مصطفى محمد مصطفى محمد مباريات جالاتا سراي مباراة جالاتا سراي فوز جالاتا سراي جالاتا سراي وآلانيا سبور جالاتا سراي

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال عنيف يضرب تركيا

منذ 42 دقيقة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلامي يوسف الحسيني يتعرض لموقف محرج على الهواء.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة خلاف شيكابالا مع مسئولي الزمالك ومعاقبته

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول يسحق إيفرتون بالخمسة ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي

الصقر والسقا أبرزهم.. محترفون مصريون سبقوا مصطفى محمد في الدوري التركي

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

مدرب جالاتا سراي يشيد بمصطفى محمد في أول ظهور له مع الفريق

فاتح تريم يكلل المديح لمصطفى محمد

مصطفي محمد يشارك في هدف جالطة سراي الأول أمام قاسم باشا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»