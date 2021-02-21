مصطفى محمد يشارك في فوز فريقه جالاتا سراي على آلانيا سبور





ساهم النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، والمعار له حديثاً من صفوف نادي الزمالك، في فوز فريقه الجديد على منافسه آلانيا سبور.





جالاتا سراي يواصل سلسلة الانتصارات





وفاز فريق جالاتا سراي على آلانيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسات الأسبوع الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري التركي الممتاز.





جالاتا سراي يتصدر





وحصد جالاتا سراي فريق المصري مصطفى محمد على 3 نقاط جديدة، بعد فوزه يوم أمس، ليصل إلى النقطة الـ54، ةيتصدر ترتيب الدوري التركي، محققاً رقماً جيداً متمثلا في فوزه السابع على التوالي.





فوز جالاتا سراي





وحل فريق آلانيا سبور بعد هزيمته صفر لواحد امام نادي جالاتا سراي في المرتبة الخامسة من ترتيب الدوري التركي، وذلك بعد تجمد رصيده عند النقطة الـ42.





مشاركة مصطفى محمد في نشكيل جالاتا سراي





وشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق جالاتا سراي ليقود هجوم الفريق، في المواجهة التي شهدت تألقاً كبيراً للنجم المصري، الذي كان قاب قوسين من تسجيل هدف بالمباراة، إلا أن القائم تدخل وحرمه من التسجيل.





تشكيل جالاتا سراي





وفشل مصطفى محمد في إحراز هدف لفريقه جالاتا سراي في المباراة الخامسة له، حيث كان يأمل في التسجيل للمرة الخامسة على التوالي قبل أن يمنعه القائم.





القائم يمنع أولى أهداف جالاتا سراي





وانطلق "الأناكوندا" المصري، في الدقيقة الخامسة من جهة اليسار ليراوغ المدافع ويضع كرة جميلة في الشباك على يسار الحارس، إلا أن القائم منعه من التقدم لفريقه جالاتا سراي مع بداية اللقاء.





هدف جالاتا سراي





وأحرز هدف جالاتا سراي والوحيد في اللقاء، اللاعب إمري كلنتش في الدقيقة الـ18، من تسديدة ارتمطت بدفاع آلانيا سبور قبل أن ترتد إليه ويضعها في الشباك بكل سهولة.



