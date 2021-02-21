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اليوم.. لاتسيو يستضيف بايرن ميونخ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على نظيره لاتسيو، يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان العملاق البافاري قد خطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وسيحاول بايرن ميونيخ استعادة طريق الانتصارات، بعد الهزيمة التي تعرض لها على يد فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الألماني.

وعلى الجانب الآخر سيسعى لاتسيو لاستغلال عامل الأرض، ومحاولة فرض سيطرته على بايرن ميونيخ، لتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل.

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