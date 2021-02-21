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فشل صلاح ورفاقه.. ملخص مباراة ليفربول ضد إيفرتون في "البريمير ليج"

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:27 ص
ليفربول ضد إيفرتون
ليفربول ضد إيفرتون
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ليفربول ضد إيفرتون ، تلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية من نظيره إيفرتون، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد إيفرتون

وخسر فريق ليفربول ضد إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في مباراة سيئة من صاحب الأرض.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وابتعد فريق ليفربول بعد هزيمته من إيفرتون، عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أصبح بعيدا عن الأربعة الكبار بترتيب جدول المسابقة، بعدم تلقى هزيمته الرابعة على التوالي.

مواجهة ليفربول ضد إيفرتون

 ويعتبر هذا الفوز هو الأول لإيفرتون على حساب ليفربول منذ 2010 الماضي، كما أنها المرة الأولى التي يهزم فيها الريدز 4 هزائم متتالية على ملعبه، منذ عام 1923.

ليفربول ضد إيفرتون المنتشي

ولعب إيفرتون مباراة رائعة أمام ليفربلو وسيطر على اللقاء، وتقدم عن طريق لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، في الدقيقة الـ3 ليصبح ثاني أسرع هدف لإيفرتون فى الدوري الإنجليزي يسجله ضد ليفربول "الريدز".

مناوشات ليفربول ضد إيفرتون

وظلت المناوشات في منتصف الملعب هي السمة الغالبة على لقاء ليفربول ضد إيفرتون حيث تمكن سيجوردسون من  تسجيل الهدف الثانى لصالح عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

فشل ليفربول ضد إيفرتون

حاول كلوب مدرب ليفربول إنقاذ ما يمكن في المباراة، حيث أجرى تبديلا اضطراريا بخروج جوردان هندرسون بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 29 من زمن المباراة ليشارك فيليبس.

خسارة ليفربول ضد إيفرتون
 
وفشل كلوب في إدراك المباراة والخروج منها ولو بنقطة، حيث تفوق إيفرتون بشكل كبير خلال اللقاء، حتى تمكن من الحصول على 3 نقاط غالية من حامل اللقب.


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