شاهد.. لميس الحديدي تكشف هوية 4 شباب أنقذوا زوجها الإعلامي عمرو أديب

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن هوية 4 شباب كان لهم دورا كبيرا في إنقاذ زوجها الإعلامي عمرو أديب، من الحادث الذي تعرض له خلال الأيام الماضية.





وقالت الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية: "أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرةً وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقه يوم الثلاث، المهندس مصطفى عزب، د كريم النحاس، د طارق سلامة، المهندسة داليدا".



