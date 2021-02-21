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شاهد.. لميس الحديدي تكشف هوية 4 شباب أنقذوا زوجها الإعلامي عمرو أديب
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:31 ص
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن هوية 4 شباب كان لهم دورا كبيرا في إنقاذ زوجها الإعلامي عمرو أديب، من الحادث الذي تعرض له خلال الأيام الماضية.
وقالت الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية: "أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرةً وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقه يوم الثلاث، المهندس مصطفى عزب، د كريم النحاس، د طارق سلامة، المهندسة داليدا".
وتابعت الإعلامية: "الشباب دول أنا معرفهمش، لكن تصادف وجودهم في نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى وفضلوا معاه لحد وصولي وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه الشباب دول أنا صممت أخد أساميهم علشان اشكرهم بنفسي، فيه لسه ناس محترمة بجد".
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