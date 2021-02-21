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في ذكرى ميلاده.. ميدو: الجوهري أسطورة واتظلم بسبب الأهلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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شدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود الجوهري، مدرب منتخب مصر السابق، كان مدربًا عظيمًا ليس في تاريخ مصر فقط وإنما في إفريقيا ككل.

يأتي ذلك في ذكرى ميلاد محمود الجوهري، الذي ولد يوم العشرين من شهر فبراير عام 1938.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أعظم مدرب في تاريخ مصر وإفريقيا، وترك بصمة كبيرة في كل من عمل معه من لاعبين وأطقم فنية".

وتابع، "الجوهري كانت رسالته في الحياة هي كيفية الإخلاص في العمل، والتدريب وكرة القدم كانا الحب الأول والأخير في حياته".

واستكمل، "الكابتن جوهري اتظلم بسبب صدامه مع النادي الأهلي، مما أدى لترديد البعض لإشاعات ليس لها أساس من الصحة عنه، بأن الجوهري كان مدربًا دفاعيًا وهذا غير صحيح".

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