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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ديربي الغضب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم، لقاء ديربي الغضب بين ميلان وجاره إنتر، في قمة مواجهات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
وافتتحت الجولة، مساء الجمعة، بلقاء جمع فيورنتينا وضيفه سبازيا، على ملعب أرتيميو فرانكي،وتمكن الفيولا من الفوز على سبازيا بثلاثة أهداف دون رد.
وفي لقاء آخر، تغلب تورينو على مصيفه كالياري بهدف نظيف، سجله جليسون بريمير.
وضمن نفس الجولة، فاز لاتسيو على ضيفه سامبدوريا بهدفين لهدفين، وتعادل فيرونا مع جنوى 2-2 وساسولو مع بولونيا 1-1.

ويشهد ترتيب الهدافين صراعاً شرساً، بين النجمين كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وروميلو لوكاكو نجم الإنتر، وكلاهما يتصدر القائمة برصيد 16 هدفاً.
وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو قبل ديربي الغضب.
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 16 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 16 هدفاً.
3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.
4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.
5- لويس مورييل (أتالانتا) – 13 هدفاً.
6- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.
7- جواو بيدرو (كالياري) – 11 هدفاً.
8- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 11 هدفاً.
9- لورينزو إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.

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