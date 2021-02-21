"التموين" تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلي

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلى، وذلك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.









وتستمر الوزارة من خلال المنافذ التابعة لها فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجارى.



