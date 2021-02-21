Advertisements

موعد مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:42 ص
استون فيلا
استون فيلا
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد 21 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ليستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وستذاع مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ليستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق محمد بركات.

ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي رياضة الاخبار الرياضية استون فيلا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ يوم

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار ورياح ودرجة الحرارة تصل لـ5.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

"يشعر بآلام مبرحة".. لميس الحديدي تكشف عن الحالة الصحية لعمرو أديب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ 33 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يخطط لضم موهبة الدوري الهولندي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الإعلامية سلوى حجازي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

10:04 ص

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

09:23 ص

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»