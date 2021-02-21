موعد مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد 21 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ليستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.





وستذاع مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ليستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق محمد بركات.





ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



