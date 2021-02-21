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الليلة.. مها أبو عوف ضيفة برنامج "مساء الفن" على نايل دراما

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية منى أبو الغيط، الليلة في برنامجها "مساء الفن" الفنانة مها أبو عوف، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة "النيل للدراما".

ومن المقرر أن تتحدث الفنان مها أبو عوف خلال ذلك اللقاء عن أهم المحطات في مشوارها الفني، كما تتحدث عن ذكرياتها وكواليس أعمالها الفنية في السينما و التليفزيون و المسرح و الغناء.

برنامج "مساء الفن" يعرض يوميًا على شاشة "النيل للدراما"، من الساعة الثامنة للعاشرة مساءً، وهو من تقديم الإعلامية منى أبو الغيط، وإعداد أشرف شرف.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة مها أبو عوف حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروة عيد ، رضوي جودة، هالة مرزوق، رضوى جودة، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح

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