فيروس كورونا يصيب نائب وزير الصحة المكسيكي

أصيب نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكتب لوبيز جاتيل، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم أمس الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.

ووفقًا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، يتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس.