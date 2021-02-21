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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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لا يزال الدولي المصري محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني يتربع على صدارة قائمة هدافي مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بالرغم من سقوط ليفربول يوم أمس على يد ايفرتون بهدفين دون رد في الديربي.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 21 فبراير.

وتلعب اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 14 هدف
3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- هاري كين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 12 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

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