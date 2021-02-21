مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة

تصدر مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20 تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث لاقت إعجابا كبيرا من المشاهدين، والمسلسل منذ بداية عرضه وهو في قائمة اهتمام المشاهدين حيث يتابعون أحداث مسلسل في بيتنا روبوت أولا بأول.





مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20

تعتبر مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20 هي آخر حلقة من المسلسل الذي شهد رواجا كبيرا في الوطن العربي وحظي على اهتمام الكثير.





والمسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت الحلقة 20 تم عرضها على قناة CBC، حيث كان يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، أول عرض الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2:30 صباحا، 12 ظهرا، كما يُعرض على قناة cbc دراما 12 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و2 ظهرا.





تفاصيل وأحداث في بيتنا روبوت الحلقة 20

- استطاعت والدة المهندس يوسف (هشام جمال) التي تقوم بدورها الفنانة (دلال عبد العزيز) اخذ اعتراف من حمدي (بيومي فؤاد) عن طريق الفنانة شيرين التي قامت بتسجيل اعتراف له يكشف ما فعله مع يوسف





- استمع الضابط للتسجيل وقرر إخلاء سبيل يوسف؛ حتى يتمكن من اللحاق بالمسابقة، ويقوم بتجهيز لذيذ لعرض مشروعه على اللجنة العلمية، ولكن حصلت مفاجأة غير متوقعةوهي أن رامي شريكه في العمل يتدخل، ويقوم بتعطيل الروبوت لذيذ، الأمر الذي يؤدي في النهاية فشل عرضه.





- وانفذت زومبا الموقف وقامت بالاجابة على أسئلة اللجنة وفاز يوسف بالمسابقة بكل سهولة وحصل على جائزة قيمتها 10 ملايين جنيه.





والمسلسل من بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.