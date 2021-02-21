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رانيا يوسف ومصطفي شعبان في "عش الدبابير" رمضان المقبل

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
نانسي سمير
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تلتقي النجمة رانيا يوسف مع الفنان مصطفي شعبان لثاني مرة في تاريخهما في عمل درامي بعدما جمعهما مسلسًا من أشهر مسلسلات الدراما المصرية " عائله الحاج متولي " و بالفعل تم التعاقد علي أن يتم عرضه في رمضان المقبل تحت اسم " عش الدبابير "


"عش الدبابير"، تقدم فيه النجمة رانيا يوسف دور شقيقة الفنان مصطفى شعبان ،و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان مصاعب كثيرة ويسعون للخروج منها، فيحاول شخص آخر التربص بهم ويكون بمثابة عدو لهما فيدخلان معه فى صراعات كثيرةز



المسلسل بطولة مصطفي شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف ،عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، وليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المتنبأ له أن يكون الأكثر إثارة وتشويقًا

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