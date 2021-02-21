ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد

يشهد اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري، إقامة 3 مباريات من الدوري المصري الممتاز.





يواجه الجونة نظيره المقاولون العرب في بداية مباريات اليوم، فيما يلتقي الإسماعيلي بمنافسه إنبي، وفي الختام، يلاقي الاتحاد السكندري نظيره أسوان.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- يوسف أوباما "الزمالك" برصيد 7 أهداف

2- أحمد سمير "طلائع الجيش" برصيد 6 أهداف

3- حسام حسن "سموحة" برصيد 6 أهداف

4- شريف عادل "سيراميكا كليوباترا" برصيد 6 أهداف

5- شيميلس بيكلي "مصر المقاصة" برصيد 6 أهداف

6- رمضان صبحي "بيراميدز" برصيد 5 أهداف

7- جون أوكوبي " إنبي"برصيد5 أهداف

8- محمود كهربا "الأهلي" برصيد 4 أهداف

9- أشرف بن شرقي "الزمالك" برصيد 4 أهداف

10- مروان حمدي "الزمالك" برصيد 4 أهداف