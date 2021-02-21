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برشلونة يستضيف قادش لمصالحه جماهيره

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
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يستضيف برشلونة نظيره فريق قادش، على ملعب "كامب نو"، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله البارسا، للفوز من أجل مزاحمة أتلتيكو مدريد على الصدارة.



يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد فريق قادش في المركز 15 برصيد 24 نقطة.



ويسعى برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من تحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل محاولة المنافسة مع الثنائي أتلتيكو مدريد وريال مدريد على حصد اللقب هذا الموسم، وذلك لإنقاذ موسمه بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، واقتراب وداع كأس ملك إسبانيا، عقب الخسارة أمام إشبيلية في لقاء الذهاب بثنائية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في الدور نضف النهائي من المسابقة.



كما يطمح البارسا بقيادة النجم ليونيل ميسي للثأر من قادش، الذي حقق الفوز على ملعبه في لقاء الدور الأول 2-1.



ويدخل الفريق الكاتالوني مواجهة الليلة بروح منخفضة، عقب الخسارة أمام سان جيرمان على ملعب "كامب نو"، 4-1، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، ليقترب من وداع المسابقة.



ويغيب عن برشلونة في لقاء اليوم، كل من أنسو فاتي، فيليب كوتينيو، سيرجي روبرتو، ورونالد أراوخو، بداعي الإصابة.



وقال كومان في تصريحات بالمؤتمر الصحافي لمباراة اليوم: "مازلنا ننافس على البطولات الثلاث، في دورى الأبطال الوضع معقد، فى الكأس نحتاج لبعض الحظ للعودة، وأثق فى إمكانياتنا للتأهل في الدوري، نملك ديناميكية جيد، لكن الأمر يعتمد على الفريق صاحب المركز الأول".



واختتم: "جيرارد بيكيه يشعر بشكل جيد، قدم أداءً جيداً في أول مباراة له أمام باريس، جاهز للمباراة، ديست بدنياً الآن ممتاز ما زال عمره 19، ويحتاج للتعلم وأن يكون أكثر عدوانية وتركيزاً، ما زال صغيراً ويتعلم، خطوة الانتقال من هولندا إلى برشلونة كبيرة، يحتاج الوقت والنصائح، لكن قبل كل هذا يعتمد على اللاعب نفسه".

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