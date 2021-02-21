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تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ الإكسسوارات.. واحذري الكحول (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هنا الحكيم، مصممة إكسسوارات، إن الكحول يؤثر على شكل الإكسسوارات ولونها، بشكل سلبي.

وأضافت هنا الحكيم، خلال لقاء بالإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأكياس القماش والقطيفة، تزيد من بريق الاكسسوارات، على عكس الأكياس البلاستيك التي تؤثر على الاكسسوارات سلبيًا، لأنه لا يمتص الهواء.

واستكملت حديثها، أن الأحجار التي تعد أحدث صيحات الموضة، تسمعى قطعة "عقيق" طبيعية، يمكن ارتدائها على أي ملابس وليست ملابس معينة.

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