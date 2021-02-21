تحرك عاجل من فيسبوك ضد الجيش في ميانمار

حذفت إدارة "فيسبوك"، اليوم الأحد، الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار، بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين، عندما فتحت الشرطة النار على المتظاهرين.

وأصدرت إدارة فيسبوك، بيانًا قالت فيه: "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيس بوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التى تحظر التحريض على العنف".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بمقتل شخصين على الأقل خلال تفريق أجهزة الأمن للمتظاهرين المحتجين على اعتقال زعيمة البلاد في ميانمار في مدينة ماندالاي.

وقد أكد أحد زعماء منظمة الإغاثة الطوعية المحلية "باراهيتا دارهي"، كو أونغ، أن شخصين قتلا و12 آخرون أصيبوا خلال تفريق المظاهرة.

وأوضح كو أونغ، أن أحد القتيلين أصيب بالرصاص في الرأس والثاني في الصدر.

ورشق المحتجون عناصر الأمن الذين ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة رويترز.

وتوفت امرأة، يوم الجمعة الماضي متأثرة بإصابتها بطلقة نارية في الرأس خلال فض الشرطة مظاهرة في العاصمة نايبيداو.

وقال موظفون فى أجهزة الطوارئ، إن اثنين قتلا فى مدينة ماندالاى ثانى كبرى مدن ميانمار، أمس السبت، عندما أطلقت قوات الشرطة والجنود النار لتفريق الاحتجاجات التى خرجت ضد الانقلاب العسكرى الذى وقع فى مطلع شهر فبراير الجارى.