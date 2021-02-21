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رد فعل مدرب بايرن ميونيخ بعد السقوط المفاجئ أمام فرانكفورت

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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أعرب مدرب فريق بايرن ميونخ هانزي فليك عن شعوره بالفخر تجاه فريقه، رغم تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".



وتعرض بايرن، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، لكبوة جديدة في المسابقة، بعدما خسر أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولة 22 من البطولة.



وتجمد رصيد بايرن عند 49 نقطة، لكنه ظل في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزغ، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غداً الأحد، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.



وجاءت هزيمة بايرن اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3-3 يوم الإثنين الماضي، في الجولة الماضية من المسابقة.



وقال فليك في تصريحات صحافية عقب المباراة: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، فيما لعب آينتراخت بسرعة كبيرة".



وأضاف فليك: "إذا لعبنا بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لمدة 90 دقيقة، فسيكون الفائز مختلفاً، مررنا بأسابيع قليلة مضطربة، نحن مجرد بشر، لكنني ما زلت فخوراً بالفريق".

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