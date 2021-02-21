ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 21 فبراير.





وتلعب اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 56 نقطة

2- مانشستر يونايتد 46 نقطة

3 – ليستر سيتي 46 نقطة

4- تشيلسي 43 نقطة

5- وست هام 42 نقطة

6- ليفربول 40 نقطة

7 – إيفرتون 40 نقطة

8 – أستون فيلا 36 نقطة

9 – توتنهام 36 نقطة

10- أرسنال 34 نقطة

11- وولفرهامبتون 33 نقطة

12- ليدز يونايتد 32 نقطة

13- ساوثهامبتون 30 نقطة

14- كريستال بالاس 29 نقطة

15 – بيرنلي 28 نقطة

16 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

18 – فولهام 22 نقطة

19 – وست بروميتش 14 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة



