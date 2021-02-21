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قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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حسم مسئولو الأهلي مصير محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

وترددت الشائعات خلال الساعات الأخيرة، حول اقتراب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر بسبب كثرة أزماته.

وكانت آخر أزمة للاعب الأهلي كهربا أمام المريخ السوادني باللقاء الماضي بعدما دخل في مشادة مع لاعب الخصم وهو ما دفع عمرو السولية للتدخل من أجل حل الأزمة.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن اللاعب مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا نية للتفريط في خدماته بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أنه أحد العناصر الأساسية في حسابات موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها الثلاثاء القادم في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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