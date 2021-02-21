Advertisements
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:08 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
يقام اليوم الأحد، 3 لقاءات من الدوري المصري الممتاز، في البداية يلتقي الجونة بنظيره المقاولون العرب، ثم يواجه الإسماعيلي منافسه إنبي، وتختتم المواجهات عندما يصطدم الاتحاد السكندري بنظيره أسوان.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الأحد.
1- الزمالك برصيد 29 نقطة.
2- مصر المقاصة برصيد 23 نقطة
3- الأهلي برصيد 21 نقطة
4- المصري البورسعيدي برصيد 20 نقطة
5- سيراميكا برصيد 20 نقطة
6- الجونة برصيد 19 نقطة .
7- بيراميدز برصيد 18 نقطة
8- إنبي برصيد 17 نقطة
9- سموحة برصيد 17 نقطة
10- غزل المحلة برصيد 17 نقطة
11- الاتحاد السكندري برصيد 15 نقطة
12- أسوان برصيد 14 نقطة
13- طلائع الجيش برصيد 12 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 11 نقطة
15- البنك الأهلي برصيد 10 نقاط
16- الإنتاج الحربي برصيد 9 نقاط
17- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط
18- وادي دجلة برصيد 7 نقاط
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements