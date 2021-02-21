يقام اليوم الأحد، 3 لقاءات من الدوري المصري الممتاز، في البداية يلتقي الجونة بنظيره المقاولون العرب، ثم يواجه الإسماعيلي منافسه إنبي، وتختتم المواجهات عندما يصطدم الاتحاد السكندري بنظيره أسوان.





ويستعرض "الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الأحد.





1- الزمالك برصيد 29 نقطة.

2- مصر المقاصة برصيد 23 نقطة

3- الأهلي برصيد 21 نقطة

4- المصري البورسعيدي برصيد 20 نقطة

5- سيراميكا برصيد 20 نقطة

6- الجونة برصيد 19 نقطة .

7- بيراميدز برصيد 18 نقطة

8- إنبي برصيد 17 نقطة

9- سموحة برصيد 17 نقطة

10- غزل المحلة برصيد 17 نقطة

11- الاتحاد السكندري برصيد 15 نقطة

12- أسوان برصيد 14 نقطة

13- طلائع الجيش برصيد 12 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 11 نقطة

15- البنك الأهلي برصيد 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي برصيد 9 نقاط

17- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط

18- وادي دجلة برصيد 7 نقاط



