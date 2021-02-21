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نادية الجندي تُشيد بأداء محمد رياض في مسلسل "مشوار إمرأة" والأخير :"كنت محظوظ بالشغل معاكي"

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان محمد رياض ذكريات عمله في مسلسل "مشوار إمرأة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان محمد رياض صورة له من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً :"مشوار إمرأة"، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالدور الذي قدمه، وكان من بينهم بطلة المسلسل الفنانة نادية الجندي التي كتبت في تعليقها :"عملنا شغل جميل أوي يا محمد مع بعض، إن شاء الله نلتقي في عمل جميل، وانت فنان جميل ومحترم".

ومن جانبه رد الفنان محمد رياض على تعليقها قائلاً :"انتي أستاذة كبيرة، وأنا كنت محظوظ بالشغل معاكي".

مسلسل "مشوار إمرأة" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صقر، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى محرم، بطولة خالد زكي، نادية الجندي، فتوح أحمد، محمد رياض، ماجدة الخطيب، عبدالرحمن أبو زهرة.


وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد رياض في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، علاء مرسي، وكوكبة مميزة من النجوم.

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