"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لصناعة الأدوية والمطهرات بنسبة 2.8%

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2020.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 99.15 خلال شهر ديسمبر 2020 (أولـي) مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2%.





وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.76 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 118.44 بارتفــاع قدره 2.8 % وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.





وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 89.26 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.





وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 101.62خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 104.38 بانخفاض قدره 2.6% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 82.41 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 85.51 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.