في بيتنا روبوت الحلقة 20 والاخيرة.. يوسف يفوز بالمسابقة ويحصل على 10 ملايين جنيه والسبب للروبوت "زومبا" (فيديو)





تصدر مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20، اليوم الأحد الموافق 21/2/2021، تريند محرك بحث جوجل عقب ما شهدته الحلقة الاخيرة من تفاصيل واحداث مثيرة.





في بيتنا روبوت الحلقة 20، نجحت والدة المهندس يوسف (هشام جمال) التي تقوم بدورها الفنانة (دلال عبد العزيز) في استدراج حمدي (بيومي فؤاد) الموظف الذي خدع يوسف، وذلك من خلال الفنانة شيرين التي نجحت في تصوير اعتراف مسجل له بتزوير بطاقات شخصية للروبوتين لذيذ (عمرو وهبة) وزومبا (شيماء سيف).





وبعد استماع الضابط للتسجيل قرر إخلاء سبيل يوسف؛ حتى يتمكن من اللحاق بالمسابقة، ويقوم بتجهيز لذيذ لعرض مشروعه على اللجنة العلمية، لكن رامي شريكه في العمل يتدخل، ويقوم بتعطيل الروبوت لذيذ، الأمر الذي يؤدي في النهاية فشل عرضه.









وفجأة تتدخل الروبوت زومبا في اللحظة الأخيرة، وتنجح في الإجابة عن أسئلة لجنة الحكام، ويفوز يوسف في المسابقة ويحصل على جائزة قيمتها 10 ملايين جنيه.









جدير بالذكر أن مسلسل " في بيتنا روبوت الحلقة 20 " تدور أحداثه حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.





ومسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20 من بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.





وحقق مسلسل " في بيتنا روبوت الحلقة 20 " ردود فعل إيجابية للغاية متصدرا البحث على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب نجاح أحداثه الكوميدية.





ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة CBC من السبت إلى الأربعاء، أول عرض الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2:30 صباحا، 12 ظهرا، كما يُعرض على قناة cbc دراما 12 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و2 ظهرا.



