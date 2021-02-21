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تسجيل 444 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في المغرب

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المغرب، 444 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

 

وأعلنت الصحة المغربية، في نشرتها اليومية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 444، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 480948 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 8357 تعتبر نشطة.

 

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 8 حالات وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8548 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

 

جاء ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 16 فبراير 13 وفاة، وفي 17 فبراير كذلك 13، وفي 18 فبراير 7 حالات، وفي 19 فبراير 16.

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