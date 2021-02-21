ارتفاع المؤشر سوق البحرين بنسبة 0.08% خلال مستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1482.52 نقطة، فيما بلغ حجم التداول 959.6 ألف سهم بقيمة 207.8 ألف دينار بحرينى.





وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.86% مدفوعاً بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنسبة 0.96%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.16% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.01%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.25%.



