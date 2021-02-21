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ارتفاع المؤشر سوق البحرين بنسبة 0.08% خلال مستهل التعاملات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1482.52 نقطة، فيما بلغ حجم التداول 959.6 ألف سهم بقيمة 207.8 ألف دينار بحرينى.

 وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.86% مدفوعاً بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنسبة 0.96%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.16% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.01%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.25%.
 
 
 

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