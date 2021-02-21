موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره قادش، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره قادش، على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.





وتُذاع مباراة برشلونة أمام قادش عبر قناة beIN SPORTS HD3.



