القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي

يواجه اليوم الأحد نادي استون فيلا نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي استون فيلا المركز الثامن.



