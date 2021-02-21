تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره قادش، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره قادش، على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:.





حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، ألبا.





خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.





خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي.



