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هبة الدري تنفصل عن زوجها الفنان نواف العلي.. وتُعلق: "أنا قوية" (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:21 ص
هبة الدري ونواف العلي
هبة الدري ونواف العلي
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هبة الدري تنفصل عن زوجها الفنان نواف العلي.. وتُعلق: "أنا قوية"

أعلن الفنان الكويتي نواف العلي انفصاله عن الممثلة المصرية هبة الدري، بعد زواج استمر لـ 9 سنوات، وأكد من خلال خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام" الخاص به خبرا يخلي فيه مسئوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أي تصريحات تدلي بها، حيث كتب: "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بي ما حبيت أعلن عنه.. بس الحين أخلى مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

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وعلى جانب آخر ردت الممثلة هبة الدري من خلال "سناب شات"، حيث كتبت: "أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن"، كما نشرت هبة الدري على "إنستجرام"، بوستر مسلسلها الجديد "مارغريت"، وعلقت "الصمت في بعض المواقف مهابة".

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وتشارك هبة الدري في مسلسل "مارغريت" مع حياة الفهد وحسن البلام، من إخراج باسل الخطيب وتأليف محمد وعلي شمس.

تزوج نواف العلي وهبة الدري في 12 ديسمبر 2012، وأنجبا بدر عام 2014، وفهد عام 2017.

ويذكر أن الفنان الكويتي نواف العلي تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنه الأول "عبد العزيز".

هبة الدري تنفصل عن زوجها الفنان نواف العلي.. وتُعلق: "أنا قوية"

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