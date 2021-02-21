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بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:15 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوهة بمشتريات الأجانب والعرب ـ فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع .

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14060 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3388 نقطة.

إختتمت المؤشرات المصرية تداولات الأسبوع  الماضي على تراجعات جماعية أنهت بها اسبوع من الأداء السلبى بجنى الارباح على كلا المؤشرات و خاصة السبعينى الذى فقد أكثر من 4% من قيمته بعد الارتفاعات التى حقق بها قمم تاريخية جديدة وصولا إلى مشارف ال 2500 نقطة ، لينهى المؤشر الرئيسي على تراجع بـ 0.29% عند 11380 نقطة ، بمبيعات للمؤسسات الأجنبية على معظم القياديات و التجارى الدولى الذى فشل فى الوصول لمستوى ال 64 جنيه ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على تراجع بـ 1.09% عند 2350 نقطة ، مع مبيعات للأفراد العرب و الاجانب .

و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 1.331 مليار جنيه بحجم تداول 820 مليون سهم من خلال 47077 صفقة بمخطط سيولة للشراء 52.5% ..بالتداول على 192 ورقة مالية ربحت منها 55 ورقة و تراجعت 108 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 29 ورقة بدون تغيير ، ليتجه المستثمرون للشراء بصافى 63.348 مليون جنيه ، فيما اتجه المستثمرون العرب و الاجانب للبيع بصافى بيع 8.108 مليون و. 55.239 مليون جنيه على التوالى ..
 

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