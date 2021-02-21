بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوهة بمشتريات الأجانب والعرب ـ فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع .





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14060 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3388 نقطة.



