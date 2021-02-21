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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.32% بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:30 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 8.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2584.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.4 مليون سهم محققة ما قيمته 26.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 508 صفقة لعدد 31 سهماً.


وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.58%، 0.50%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، 0.03% على التوالي.
 
وقفز 17 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.65%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.94%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.3 مليون ورقة بقيمة 4.7 مليون درهم.

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