مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.32% بمستهل تعاملات اليوم

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 8.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2584.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.4 مليون سهم محققة ما قيمته 26.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 508 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.58%، 0.50%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، 0.03% على التوالي.