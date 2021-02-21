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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:32 ص
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 7.51 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 3.13 نقطة ليصل إلى مستوى 6209.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسراً 18.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4644.75 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 26.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4818.83 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 78.9 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4367 صفقة.
وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.62%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.43%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.21%، 0.05%، على التوالي.
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