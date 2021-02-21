تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 7.51 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 3.13 نقطة ليصل إلى مستوى 6209.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسراً 18.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4644.75 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 26.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4818.83 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 78.9 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4367 صفقة.







