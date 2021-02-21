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البورصة تربح 4.4 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية مع نشاط على قطاع العقارات و المنسوجات و الخدمات المالية و بعض أسهم الموارد الأساسية و الأدوية وأداء جيد لجلسة بداية الأسبوع بعد اسبوع من التراجعات لجنى الارباح مع انفصال جزئى عن الأسواق الخارجية المتباينة فى ظل تراجع الذهب و النفط.

وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة. 

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، القرار التنفيذي رقم (23) لسنة 2021 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عاماً بـ10,000 جنيه.

وذكر عمران، أن القرار يتضمن أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد.

وقال عمران إن تحديد الحد الأقصى جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات توضح أن عدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لنحو 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10.000 جنيه.

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