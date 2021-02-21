البورصة تربح 4.4 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية مع نشاط على قطاع العقارات و المنسوجات و الخدمات المالية و بعض أسهم الموارد الأساسية و الأدوية وأ داء جيد لجلسة بداية الأسبوع بعد اسبوع من التراجعات لجنى الارباح مع انفصال جزئى عن الأسواق الخارجية المتباينة فى ظل تراجع الذهب و النفط.





وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة.



