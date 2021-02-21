بالأرقام.. أحدث إنجازات مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

انطلقت مبادرة "حياة كريمة" بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، حيث يعتبر الغرض من المبادرة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.



وتستعرض "الفجر" عدة إنجازات حققتها مبادرة "حياة كريمة" التي تهتم بدعم القري خلال السطور التالية:-



- تسهم المبادرة في تحسين مستوي نحو 58 مليون مصري.

- هناك أكثر من 4500 قرية، 189 مركزا في مصر سيستفيدون من المبادرة.

- تم التوافق علي توسيع نطاق العمل للمشروع ليشمل 20 محافظة و51 مركزا.

- تمكنت المباردة من الوصول إلي 37.5٪ بشأن تغطية الصرف للقري.

- نجحت في العمل علي تطوير 26 قرية من محافظة الدقهلية.

- قدمت 4 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا في 4 محافظات.

- أرسلت مساعدات إنسانية لقرية المنصورية بأسوان لدعم المتضررين من كورونا.



هذا وتهدف المبادرة للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة،وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.



وتشمل المبادرة أكثر من محور،منها محور تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة« سكن كريم»، وذلك من خلال تأهيل ورفع كفاءة المنازل،و تركيب أسقف،وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية (مياه الشرب، والصرف الصحي)، بالإضافة إلى محور تحسين المؤشرات الصحية للسكان،وذلك من خلال تسيير قوافل طبية بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية مجانية، وإجراء عمليات عيون، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مجانية، وتوفير نظارات طبية مجانية، خاصة لصغار السن.

