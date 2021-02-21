Advertisements

إبراهيم أبوكيلة يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:35 م
إبراهيم أبوكيلة خلال تقدمه بأوراق ترشحه
إبراهيم أبوكيلة خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تقدم الكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس النقابة، وذلك لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل. 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة. 

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين إبراهيم أبوكيلة

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تمديد عقد أجايي

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحبط خطة بيتيس لخطف إيمرسون

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - مفاجأة في إصابة محمود الونش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد سعد عبدالحفيظ يتقدم بأوراق ترشحه بعضوية مجلس 'الصحفيين'

ياسر سليم يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

مساعد الليثي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

حسين الزناتي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

عمرو بدر يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين'

دعاء النجار تتقدم بأوراق ترشحها على عضوية مجلس 'الصحفيين'

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

01:51 م

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12:59 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»