الأهلي يقترب من تمديد عقد أجايي

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من تمديد عقد المحترف النيجيري جونيور أجايي، لمدة موسمين قادمين، بعدما حصلوا على موافقة اللاعب.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان عقد جونيور أجايي الذي ينتهي في صيف عام 2022، سيمتد لمدة موسمين لينتهي في صيف عام 2024.





وأوضح المصدر: سيوقع أجايي على العقود الجديدة، عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا، حيث يخوض الأهلي مباراة سيمبا، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويرغب الأهلي في تجديد عقد الجناح النيجيري، بعدما تمسك به المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ويعد عنصر هامًا في الفترة المقبلة.





وكان أجايي تلقي العديد من العروض المحلية والخارجية، لكن قامت لجنة التخطيط برفضها، بعدما تمسكت ببقاء اللاعب.