1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل 128 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وكانت الحكومة الفلسطينية، فرضت إغلاقًا جزئيًا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 197025 تعافى منهم 182458 وتوفي 2180.