غدًا.. عرض أولى حلقات مسلسل "وادي الجن" عبر منصة" viu"









تعرض منصة Viu الإلكترونية غدًا أولى حلقات مسلسل "وادي الجن" ، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 7 حلقات سيتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع.



مسلسل "وادي الجن" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب يذهبون في جوله لإكتشاف وادي الجن ويتعرضون للعدين من المواقف المليئه بالإثاره والضحك والرومانسيه أيضا، يقوم يوسف بتجسيد شخصية خالد وهو لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يمر بالكثير من المواقف الكوميدية أثناء بحثه عن وادي الجن داخل الكهف





والمسلسل بطوله يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، و من إخراج حسام الجوهري و بشري وريهام سعيد أحدي ضيوف شرف المسلسل