صناع الخير وحياة كريمة وبنك القاهرة يجوبون قرى أسوان لتوزيع مساعدات غذائية

جابت مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة وبنك القاهرة وسى أس أر إيجبت عدد من قرى النوبة والقرى الأشد إحتياج بعدد من مراكز أسوان لتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين الشتاء وحقائب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بعد نجاح قافلتهم الطبية الموسعة وذلك كله ضمن قوافل مبادرة "حماية" لدعم المحافظات الحدودية والتى يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



يأتى ذلك بعد النجاح في تنفيذ شق المبادرة الطبى بتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرى المنصورية والقرى المجاورة بمركز دراو بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وفريق حياة كريمة بأسوان ووكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلين للمؤسسات الشريكة فى التنفيذ.



وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قوافل مبادرة حماية أستهدفت توزيع عدد 30 طن مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأسر الأشد إحتياج كما قامت بتوزيع 1000حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كروونا على عمال النظافة والشرائح الأكثر إحتكاكًا بالجماهير في مراكز ومدن محافظة أسوان المختلفة وأن القوافل سوف تكون بداية إنطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد إحتياج بأسوان وأن المرحلة القادمة سوف تشهد بداية إعادة إعمار قرية المنصورية فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تناسب البيئة المعيشية للأهالى والتى تدر عليهم دخلًا مجزيًا.



وأكدت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن قوافل مبادرة حماية وفى تقديم خدماتها في الشق الإنسانى جابت قرى الريم وأبو حنضل وأبوسمبل وإدندان وأرمنا والجنينه والدر والريقة والسبوع والسيالة والمالكي وبلانة أول وبلانة ثاني وتوشكي غرب وتوماس وجرف حسين ودابود ودهميت وشاترمة وقرشة وقورتة ثاني وكروسكو وكشتمنة شرق وكشتمنة غرب ومرواو ووادي العرب والمضيق وامبركاب والدكة وقسطل وقتة والديوان وغرب اسوان وجزيرة اسوان وجبل تقوق وجبل شيشة وجزيرة عواض وجزيرة هيصة وتنقار.



وأشارت أية عمر إلى أن مؤسسة حياة كريمة تواصل سعيها لتقديم الدعم لكل مصرى في كل شبر على أرض مصر مهما كان محل تواجده وأن حياة كريمة ستواصل الشراكة وتنفيذ المبادرات الإسانية الرائدة والنوعية والتى بدأتها بمبادارت رد الجميل والتصالح حياة وأن قوافل مبادرة حماية سوف تستمر فى إستهداف المناطق الحدودية لتصل خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى اقاصى غرب مصر حيث تستهدف تقديم الدعم النوعى لأهالينا فى واحة سيوة بمحافظة مطروح والى سكان الواحات المختلفة بالوادى الجديد.



وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ان شراكة البنك مع مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة لدعم القرى الاكثر احتياج في جنوب مصر ياتى تاكيد على اهتمام البنك بالبعد المجتمعى الذى يعد محورًا أساسيًا فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، مؤكدًا إستمرار البنك فى إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل، موضحا ان البنك بدء مع مؤسسة صناع الخير في تنمية وتطوير قرية سمطا بحرى بمركز دشنا بمحافظة قنا ومستمر في تقديم الدعم اللازم للاهالى في اسوان من خلال المشاركة في مبادرة حماية والتخطيط للشراكة مع صناع الخير وحياة كريمة لتقديم خدمات انسانية رائدة في القريب العاجل.